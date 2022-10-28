Армия России потеряла еще 480 военных, девять танков и два вертолета: сводка

Силы обороны Украины за сутки уничтожили 480 российских военных, девять танков и два вертолета. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля по 28 октября армия России потеряла на войне против Украины:

личного состава ‒ около 69 700 (+480) человек ликвидировано;

танков ‒ 2640 (+9);

боевых бронированных машин ‒ 5378 (+14);

артиллерийских систем – 1698 (+8);

РСЗО – 379 (0);

средств ПВО ‒ 192 (0);

самолетов – 272 (+1);

вертолетов – 251 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3);

крылатых ракет ‒ 351 (0);

кораблей/катеров ‒ 16 (0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4088 (+10);

спецтехники ‒ 151 (+1).

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Марко Сировой

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