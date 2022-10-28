Армия России потеряла еще 480 военных, девять танков и два вертолета: сводка
Силы обороны Украины за сутки уничтожили 480 российских военных, девять танков и два вертолета. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля по 28 октября армия России потеряла на войне против Украины:
личного состава ‒ около 69 700 (+480) человек ликвидировано;
танков ‒ 2640 (+9);
боевых бронированных машин ‒ 5378 (+14);
артиллерийских систем – 1698 (+8);
РСЗО – 379 (0);
средств ПВО ‒ 192 (0);
самолетов – 272 (+1);
вертолетов – 251 (+2);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3);
крылатых ракет ‒ 351 (0);
кораблей/катеров ‒ 16 (0);
автомобильной техники и автоцистерн – 4088 (+10);
спецтехники ‒ 151 (+1).
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