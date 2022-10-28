ВСУ результативно бьют на юге, Россия бросает под Херсон мобилизованных – сводка Генштаба

Армия России перебрасывает под Херсон мобилизованных, а украинские военные нанесли результативные удары по оккупантам на юге. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Группировку оккупантов на правом берегу Днепра в Херсонской области усилили до 1000 мобилизованных, их расселяют в домах жителей, которые покинули территории. Также РФ вывозит медоборудование и имущество под лозунгами "эвакуации". Например, из больницы Белозерки его перевозят в Скадовск и Геническ.

Украинские военные в последние дни нанесли удары на юге. В Запорожской области уничтожено восемь единиц техники и ранено 120 оккупантов. В Херсонской области в медучреждения доставили около 100 раненых оккупантов. Российское командование пытается скрыть потери, чтобы не допустить паники среди личного состава.

За прошедшие сутки силы обороны Украины отбили наступления в районах Андреевки, Белогоровки Луганской области, Бахмута, Бахмутского, Времовки, Зеленополья, Соледара, Майорска, Марьинки, Невельского, Новобахмутовки, Первомайского и Яковлевки Донецкой.

Авиация ВСУ нанесла 29 ударов: поражены 21 район скопления сил и техники, три опорных пункта и пять позиций зенитных ракетных комплексов. Сбиты два российских вертолета Ка-52 и штурмовик Су-25.

Ракетные войска и артиллерия поразили четыре района скопления сил и техники, а также один склад с боеприпасами.

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Марко Сировой

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