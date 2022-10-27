Украинские десантники уничтожили скрытую бронетехнику оккупантов вместе с экипажем – видео

На юге Украины артиллерия одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожила скрытую бронетехнику российских оккупантов вместе с экипажем. Об этом сообщает пресс-служба ДШВ.

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На видео зафиксирована слаженная работа десантного подразделения аэроразведки и артиллеристов, результатом которой стала "филигранная работа по сожжению замаскированной техники захватчиков".

За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 320 российских оккупантов и сбили 19 беспилотников — общие потери противника с 24 февраля составляют 69 220 человек.





Вадим Ребрина

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