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Потери России перевалили за 69 000 — ВСУ за сутки уничтожили 320 оккупантов и 19 БПЛА

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 09:13
Потери России перевалили за 69 000 — ВСУ за сутки уничтожили 320 оккупантов и 19 БПЛА - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 320 российских оккупантов и сбили 19 беспилотников за минувшие сутки — общие потери противника с 24 февраля составили 69 220 человек. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Общие потери россиян с начала большой войны составили: 

— личного состава — 69 220 (+320),

— танков — 2631 (+3),

— боевых бронированных машин — 5364 (+13),

— артиллерийских систем — 1690 (+4),

— РСЗО — 379,

— средств ПВО — 192,

— самолетов — 271,

— вертолетов — 249 (+1),

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1398 (+19),

— крылатых ракет — 351 (+1),

— кораблей/катеров — 16,

— автомобильной техники и автоцистерн — 4078 (+2),

— специальной техники — 150 (+1).

  • Недавно российские оккупанты дважды в разных направлениях пытались прорвать позиции ВСУ на юге, но потерпели неудачу.

Читайте также: Бахмут. Россия сосредоточила ЧВК Вагнера и "огромное количество" пехоты, артиллерии — ВСУ 

Дмитро Гриниченко
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армия России война генштаб потери России
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