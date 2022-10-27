Потери России перевалили за 69 000 — ВСУ за сутки уничтожили 320 оккупантов и 19 БПЛА
Вооруженные Силы Украины уничтожили 320 российских оккупантов и сбили 19 беспилотников за минувшие сутки — общие потери противника с 24 февраля составили 69 220 человек. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Общие потери россиян с начала большой войны составили:
— личного состава — 69 220 (+320),
— танков — 2631 (+3),
— боевых бронированных машин — 5364 (+13),
— артиллерийских систем — 1690 (+4),
— РСЗО — 379,
— средств ПВО — 192,
— самолетов — 271,
— вертолетов — 249 (+1),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1398 (+19),
— крылатых ракет — 351 (+1),
— кораблей/катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4078 (+2),
— специальной техники — 150 (+1).
- Недавно российские оккупанты дважды в разных направлениях пытались прорвать позиции ВСУ на юге, но потерпели неудачу.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что ситуация вокруг временно оккупированного Херсона является "непростой".
- Дождливая погода "немного замедлила" деоккупацию захваченных Россией территорий в Херсонской области, но, невзирая на трудности, ВСУ успешно применяют на южном фронте тактику малых шагов, заявил министр обороны Алексей Резников.
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