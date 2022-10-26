Армия России безуспешно пыталась прорвать позиции ВСУ — потери противника от ОК "Юг"

Российские оккупанты два раза на разных направлениях пытались прорвать позиции Вооруженных Сил Украины на юге, но потерпели неудачу. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Дмитро Гриниченко

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