Армия России безуспешно пыталась прорвать позиции ВСУ — потери противника от ОК "Юг"
Российские оккупанты два раза на разных направлениях пытались прорвать позиции Вооруженных Сил Украины на юге, но потерпели неудачу. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
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Военные заявляют, что после обеда 26 октября, противник дважды атаковал позиции ВСУ с неба, в ответ украинская авиация трижды ударила по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники.
Во второй половине дня силами до взвода на разных направлениях, при поддержке боевых машин пехоты, россияне, пытаясь улучшить свое положение, осуществили попытку прорыва позиций Сил обороны — противник отступил с потерями, была уничтожена одна БМП.
Противовоздушная оборона сбила два дрона-камикадзе над Херсонской областью, которые были запущены из временно оккупированного Крыма.
Артиллерийские подразделения выполнили 217 огневых задач — противник потерял 26 человек, четыре миномета, зенитно-ракетный комплекс "Тор", шесть единиц автомобильной и бронированной техники и склад с боеприпасами.
- Как выразился начальник разведки, россияне не бегут из Херсона, "но могут попасть в ситуацию, как мы в Мариуполе".
- 24 октября стало известно, что россияне освободили заключенных из херсонской колонии, чтобы те воевали за РФ.
- Генеральный штаб сообщил в утренней сводке от 25 октября, что российские оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
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