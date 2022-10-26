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Армия России безуспешно пыталась прорвать позиции ВСУ — потери противника от ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 06:19
Армия России безуспешно пыталась прорвать позиции ВСУ — потери противника от ОК
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты два раза на разных направлениях пытались прорвать позиции Вооруженных Сил Украины на юге, но потерпели неудачу. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что после обеда 26 октября, противник дважды атаковал позиции ВСУ с неба, в ответ украинская авиация трижды ударила по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники.

Во второй половине дня силами до взвода на разных направлениях, при поддержке боевых машин пехоты, россияне, пытаясь улучшить свое положение, осуществили попытку прорыва позиций Сил обороны — противник отступил с потерями, была уничтожена одна БМП. 

Противовоздушная оборона сбила два дрона-камикадзе над Херсонской областью, которые были запущены из временно оккупированного Крыма. 

Артиллерийские подразделения выполнили 217 огневых задач — противник потерял 26 человек, четыре миномета, зенитно-ракетный комплекс "Тор", шесть единиц автомобильной и бронированной техники и склад с боеприпасами. 

Читайте также: Ситуация в Херсоне непростая, россияне не отступят из города сами по себе — Данилов 

Дмитро Гриниченко
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война юг Украины потери России ОК Юг
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