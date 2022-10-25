Ситуация в Херсоне непростая, россияне не отступят из города сами по себе — Данилов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ситуация вокруг временно оккупированного Херсона является "непростой". Об этом он сообщил в интервью Sky News.
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По его словам, ситуация в городе непростая. Он отметил, что не ожидает, что противник самостоятельно отступит из областного центра.
"У них есть свой план, который, я думаю, мы понимаем", — сказал Данилов.
Также он напомнил, что Каховская дамба была заминирована российской армией с применением "огромного количества взрывчатки".
"Поживем-увидим, а если взорвут, то идея с водоснабжением в Крыму пропадет лет на 10-15, а может быть, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды", — резюмировал он.
- Как выразился начальник разведки, россияне не бегут из Херсона, "но могут попасть в ситуацию, как мы в Мариуполе".
- 24 октября стало известно, что россияне освободили заключенных из херсонской колонии, чтобы те воевали за РФ.
- Генеральный штаб сообщил в утренней сводке от 25 октября, что российские оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
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