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Херсон. Россияне обустраивают позиции на Левобережье и минируют берег Днепра – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 07:29
Херсон. Россияне обустраивают позиции на Левобережье и минируют берег Днепра – Генштаб - Фото
Оккупанты в Херсонской области (Фото из Facebook Людмилы Денисовой)

Генеральный штаб сообщил в утренней сводке от 25 октября, что российские оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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В районе населенного пункта Горностаевка (см. карту) инженерно-саперные подразделения врага ведут минирование береговой линии Днепра, оставляя лишь небольшие проходы для потенциального отступления своих войск с Правобережья.

Также противник продолжает мероприятия по "эвакуации" местных жителей из временно неподконтрольного Украине Херсона.

С правобережной части города в захваченные Россией Геническ и Скадовск вывезено оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации, оборудование интернет-провайдеров.

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"Эвакуации" подлежат представители оперативных служб и медперсонал. Также прекращено финансирование школ и обеспечение питанием детей в школах.

В Херсоне на этом фоне выросло количество грабежей местных жителей и случаев мародерства.

Параллельно в поселок Львово взамен "эвакуированных" коллаборантов РФ перебрасывает мобилизованных военнослужащих.

Євген Пилипенко
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