Херсон. Россияне обустраивают позиции на Левобережье и минируют берег Днепра – Генштаб
Генеральный штаб сообщил в утренней сводке от 25 октября, что российские оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
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В районе населенного пункта Горностаевка (см. карту) инженерно-саперные подразделения врага ведут минирование береговой линии Днепра, оставляя лишь небольшие проходы для потенциального отступления своих войск с Правобережья.
Также противник продолжает мероприятия по "эвакуации" местных жителей из временно неподконтрольного Украине Херсона.
С правобережной части города в захваченные Россией Геническ и Скадовск вывезено оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации, оборудование интернет-провайдеров.
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"Эвакуации" подлежат представители оперативных служб и медперсонал. Также прекращено финансирование школ и обеспечение питанием детей в школах.
В Херсоне на этом фоне выросло количество грабежей местных жителей и случаев мародерства.
Параллельно в поселок Львово взамен "эвакуированных" коллаборантов РФ перебрасывает мобилизованных военнослужащих.
- Как выразился начальник разведки, россияне не бегут из Херсона, "но могут попасть в ситуацию, как мы в Мариуполе".
- 24 октября стало известно, что россияне освободили заключенных из херсонской колонии, чтобы те воевали за РФ.
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