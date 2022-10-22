Херсон готовят к уличным боям, в России продолжается мобилизация в глубинке — Генштаб
Российские оккупанты готовятся к уличным боям в Херсоне, они переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленные жилища. Об этом сообщилив сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что временно оккупированный Херсон покинула "значительная" часть населения. Оставшиеся в городе россияне переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в дома — противник готовит город к уличным боям.
Также оккупанты проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.
Вместе с поиском оружия Кремль не оставляет попыток привлечь к войне против Украины наемников — в одной из стран Ближнего Востока идет вербовка боевиков.
В самой России растет недовольство действиями военного руководства, в частности, из-за мобилизации, которая продолжается в отдаленных регионах, несмотря на официальное объявление о ее завершении.
- В Беларуси между военными армий РФ и РБ возникают частые конфликты на национальной почве по причине шовинизма россиян, заявили в Генштабе.
- Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по российским оккупантам на южном направлении, артиллерия выполнила 220 огневых задач, сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
- По состоянию на середину октября, по данным разведки, в России призвано около 200 000 человек, что составляет около 66% от заявленного количества.
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