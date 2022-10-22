Наступление на Херсон. Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по оккупантам — потери РФ от ОК "Юг"

Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 10 ударов по российским оккупантам на южном направлении, артиллерия выполнила 220 огневых задач. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что противник применил дрон-камикадзе Shahed-136 по недавно освобожденной Шевченковке в Бериславском районе, по Нововоскресенскому был нанесен ракетный удар из комплекса С-300.

Новая Каменка и Трифоновка были трижды атакованы вертолетами.

Украинская авиация нанесла 10 ударов по скоплению техники оккупантов и опорным пунктам в Бериславском и Баштанском районах, а также по позициям противовоздушной обороны в Каховском районе.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 220 огневых задач, россияне потеряли 17 человек, реактивную систему залпового огня "Град", танк, миномет, три единицы автомобильной и бронированной техники, а также три склада боеприпасов в Бериславском районе.

Кроме этого, были повреждены шесть бронированных машин и два миномета.

Президент Владимир Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта. Если россияне подорвут дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон.

20 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, но и временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что факт минирования Каховской ГЭС российскими оккупантами известен, россияне оставляют возможность ее подрыва на "крайний случай".

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