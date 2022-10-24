Россияне освободили заключенных из херсонской колонии, чтобы те воевали за РФ – Генштаб

В рамках продолжающейся российской мобилизации оккупанты вербуют в ряды армии РФ заключенных и освободили из херсонской колонии большую часть преступников. Об этом сообщается в сводке Генштаба.

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Как сообщает Генштаб, для восполнения потерь россияне продолжают активно вербовать заключенных как на территории России, так и на временно оккупированных территориях.

По данным Генштаба, из исправительной колонии №90 во временно оккупированном Херсоне после так называемых "бесед" с представителями ФСБ РФ была освобождена большая часть преступников.

Также Генштаб сообщает, что оккупанты продолжают эвакуацию раненых в Крым, а с целью замедления контрнаступления ВСУ российские войска минируют мосты и переправы на путях отступления в Николаевской и Херсонской областях.

22 октября сообщалось, что оккупанты в Херсонской области полностью покинули села Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал.

По данным нацсопротивления, оккупанты демонтируют в Херсоне телекоммуникационное оборудование и хотят оставить город в полной информационной блокаде.

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Оксана Житнюк

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