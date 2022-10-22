Российские войска полностью оставили два населенных пункта в Херсонской области – Генштаб
Российские оккупанты в Херсонской области полностью покинули села Чаривне и Чкалово, а из города Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области", – говорится в сводке.
При этом, как отмечают в Генштабе, участились случаи мародерства и грабежей местных жителей. "По имеющейся информации, противник полностью покинул населенные пункты Чаривне и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал", – сообщили в Генштабе.
Также увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в самом областном центре. Оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста.
- 18 октября командующий оккупационными войсками РФ в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонском направлении у российской армии "сложилась непростая ситуация".
- Утром 19 октября российские захватчики и их марионетки начали процесс депортации местных жителей из временно оккупированного Херсона и Правобережья "на левый берег Днепра" и "в другие регионы России". Враг "на семь дней" закрыл въезд на подконтрольную ему территорию Херсонской области для гражданских лиц.
- Сегодня, 22 октября, российские оккупанты и их марионетки в Херсоне приказали всем жителям покинуть город, переправившись на левый берег Днепра. Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал местных жителей их игнорировать.
Комментарии