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В Херсоне оккупанты пытаются выключить всю связь – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2022, 15:29
В Херсоне оккупанты пытаются выключить всю связь – ЦНС - Фото
Херсон во время оккупации (Фото - EPA)

Оккупанты демонтируют в Херсоне телекоммуникационное оборудование и хотят оставить город в полной информационной блокаде. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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По сообщению херсонского подполья, россияне снимают телекоммуникационное оборудование местного телецентра, уже демонтирован центральный узел.

Источники ЦНС считают, что россияне планируют оставить город без связи, телевизионного и радиовещания и создать в нем полную информационную блокаду – возможно, чтобы местное подполье не могло обмениваться информацией с военными во время контрнаступления ВСУ.

Центр национального сопротивления призывает жителей города по возможности покинуть временно оккупированную территорию и выехать на подконтрольную Украине территорию. 

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Сергій Бережний
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Херсон временно оккупированные территории контрнаступление ВСУ
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