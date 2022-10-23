В Херсоне оккупанты пытаются выключить всю связь – ЦНС
Оккупанты демонтируют в Херсоне телекоммуникационное оборудование и хотят оставить город в полной информационной блокаде. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По сообщению херсонского подполья, россияне снимают телекоммуникационное оборудование местного телецентра, уже демонтирован центральный узел.
Источники ЦНС считают, что россияне планируют оставить город без связи, телевизионного и радиовещания и создать в нем полную информационную блокаду – возможно, чтобы местное подполье не могло обмениваться информацией с военными во время контрнаступления ВСУ.
Центр национального сопротивления призывает жителей города по возможности покинуть временно оккупированную территорию и выехать на подконтрольную Украине территорию.
- 20 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, при этом временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.
- 22 октября сообщалось, что оккупанты в Херсонской области полностью покинули села Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал.
Читайте также: "Волны в 5 метров не будет". Россия заминировала Каховскую ГЭС и дамбу: чем грозит подрыв
Комментарии