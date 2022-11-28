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На новых 152 мм снарядах Укроборонпрома уже пишут "приветы" для оккупантов – фото

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 16:59
На новых 152 мм снарядах Укроборонпрома уже пишут
Гиацинт-Б (скриншот из видео Радио Свобода)

Появились первые фото с новыми 152 мм снарядами, которые произведены на предприятиях Укроборонпрома. Соответствующие снимки опубликовали парамедик Юлия (Тайра) Паевская и мэр Днепра Борис Филатов.

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"У нас здесь победа: первый серийный боеприпас отечественного производства, с чем я всех сердечно поздравляю", – написала Паевская в комментарии к фото снаряда с подписью "Скоро буду. Тайра".

На новых 152 мм снарядах Укроборонпрома уже пишут "приветы" для оккупантов – фото

Филатов сообщил, что Укроборонпром наладил производство снарядов 152 мм и 122 мм и опубликовал фото снарядов со своими подписями.

На новых 152 мм снарядах Укроборонпрома уже пишут "приветы" для оккупантов – фото

На новых 152 мм снарядах Укроборонпрома уже пишут "приветы" для оккупантов – фото
  • В начале ноября 2022 года производство снарядов калибра 155 мм для современных артиллерийских платформ натовского стандарта в Украине пока не налаживают, сказал министр обороны Алексей Резников. Он заявил, что на предприятиях Укроборонпрома "налажено производство снарядов калибров 152 и 122 мм, а также 120 мм мин".
  • 21 ноября Укроборонпром анонсировал "приветы" российским оккупантам в виде новых снарядов калибра 152 мм, а не поднятых со складов.

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Наталія Медведєва
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снаряды укроборонпром артиллерия борис филатов Юлия Паевская
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