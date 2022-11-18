Украина будет производить военную технику и тяжелое вооружение с НАТО — Укроборонпром

Украина будет производить военную технику и тяжелое вооружение как минимум с шестью странами-членами НАТО. Об этом сообщили в государственном концерне Укроборонпром.

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Концерн будет производить вооружения с Польшей, Чехией, Францией, Данией и еще несколькими странами, заключенные договоры с которым не позволяют разглашать подробности.

Украина и страны НАТО создают общие оборонные предприятия, строят линии производства боеприпасов, производят бронированную технику и реактивные системы залпового огня, а также разрабатывают новые высокотехнологичные образцы вооружений — для этого используются как имеющиеся мощности, так и новосозданные в безопасных местах.

Одной из последних сделок был договор о создании общего оборонного кластера, который подписали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Соглашение предусматривает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов разных калибров, построение сервисных хабов по обслуживанию и ремонту техники и вооружения, а также сотрудничество в сфере высоких технологий.

Укроборонпром уже наладил производство боеприпасов калибра 122 и 155 мм, а также мины калибра 120 мм. Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО уже не первый месяц.

Отмечается, что произведенные боеприпасы должны уменьшить зависимость украинской артиллерии из-за зарубежных поставок, где запасы снарядов и мин постепенно исчерпываются.

Недавно Укроборонпром анонсировал появление на вооружении Сил обороны Украины боеприпаса, который, по задумке разработчиков, способен поражать цели на расстоянии до 1000 км.

10 ноября концерн подписал соглашение с Межправительственным агентством оборонного сотрудничества (AMOS) при Министерстве обороны Чехии о создании совместного оборонного кластера.

20 сентября Укроборонпром заявил, что строит со страной-членом НАТО боеприпасный завод.

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Дмитро Гриниченко

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