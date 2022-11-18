UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина будет производить военную технику и тяжелое вооружение с НАТО — Укроборонпром

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 19:52
Украина будет производить военную технику и тяжелое вооружение с НАТО — Укроборонпром - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: EPA)

Украина будет производить военную технику и тяжелое вооружение как минимум с шестью странами-членами НАТО. Об этом сообщили в государственном концерне Укроборонпром.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Концерн будет производить вооружения с Польшей, Чехией, Францией, Данией и еще несколькими странами, заключенные договоры с которым не позволяют разглашать подробности. 

Украина и страны НАТО создают общие оборонные предприятия, строят линии производства боеприпасов, производят бронированную технику и реактивные системы залпового огня, а также разрабатывают новые высокотехнологичные образцы вооружений — для этого используются как имеющиеся мощности, так и новосозданные в безопасных местах. 

Одной из последних сделок был договор о создании общего оборонного кластера, который подписали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала

Соглашение предусматривает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов разных калибров, построение сервисных хабов по обслуживанию и ремонту техники и вооружения, а также сотрудничество в сфере высоких технологий. 

Укроборонпром уже наладил производство боеприпасов калибра 122 и 155 мм, а также мины калибра 120 мм. Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО уже не первый месяц. 

Отмечается, что произведенные боеприпасы должны уменьшить зависимость украинской артиллерии из-за зарубежных поставок, где запасы снарядов и мин постепенно исчерпываются. 

  • Недавно Укроборонпром анонсировал появление на вооружении Сил обороны Украины боеприпаса, который, по задумке разработчиков, способен поражать цели на расстоянии до 1000 км. 
  • 10 ноября концерн подписал соглашение с Межправительственным агентством оборонного сотрудничества (AMOS) при Министерстве обороны Чехии о создании совместного оборонного кластера.
  • 20 сентября Укроборонпром заявил, что строит со страной-членом НАТО боеприпасный завод.   

Читайте также: Укроборонпром и американская Honeywell договорились сотрудничать по авиации, БПЛА, радарам 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боеприпасы война нато укроборонпром военная техника
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 