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Укроборонпром анонсировал украинский ответ на иранские беспилотники оккупантов – фото

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 12:32
Укроборонпром анонсировал украинский ответ на иранские беспилотники оккупантов – фото - Фото
Фото: ГП "Укроборонпром"

Укроборонпром анонсировал появление на вооружении Сил обороны Украины боеприпаса, который, по задумке разработчиков, способен поражать цели на расстоянии до 1000 км. Фрагмент его фото выложен в Facebook государственного концерна.

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"Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – коротко написали на предприятии.

Не указывается, чего именно это характеристики, но можно предположить, что это, как и иранские Shahed-136, барражирующий боеприпас, который некорректно называют "дронами-камикадзе".

В сообщении упомянута атака утром 17 октября иранскими беспилотниками Shahed-136 (российские оккупанты маркируют их как "Герань-2") на Киев.

"Россияне не сломают ни наши планы, ни наш дух. Укроборонпром работает в усиленном режиме с момента полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое "ничего" то и дело проходит успешные испытания", – написали там.

Для сравнения: эффективная максимальная дальность полета Shahed-136 составляет, по разным данным, 1000-1500 км с возможностью доставлять боевую часть весом 40 кг. Иранцы уверяют, что дрон может пролетать до 2500 км.

Волонтер Сергей Притула надеется, что Украина сможет "громко" ответить на иранские дроны. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

Євген Пилипенко
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