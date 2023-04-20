Резников: Надо быстро построить многоуровневую систему ПВО/ПРО с истребителями класса НАТО
Украине необходимо быстро построить многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны, в которую входили бы истребители в стиле НАТО. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в Twitter.
"Нашей первоочередной задачей является быстрое построение многоуровневой системы ПВО/ПРО", – написал Резников.
Глава Минобороны подчеркнул, что получение Украиной систем Patriots, IRIS-T, NASAMS и истребителей МиГ-29 – самые недавние, но не последние шаги на пути к этой цели.
"Учитывая варварскую тактику Кремля, нам нужны истребители в стиле НАТО. Мы много раз слышали "нет, это невозможно". Но я своими глазами видел, как невозможное может стать возможным", – написал Резников.
Министр обороны заявил, что Украина никогда не забудет, как "благодаря состраданию и помощи наших друзей мы смогли сохранить свет и тепло в наших домах прошлой зимой".
- Вчера Резников официально подтвердил прибытие в Украину ЗРК Patriot и второй системы ПВО IRIS-T. Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Patriot прибыли в Украину от трех стран.
- Советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что Patriot помогут лучше прикрывать войска на фронте.
- 17 апреля спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что истребители F-16 не только дадут Украине превосходство в воздухе, но и обеспечат ядерную безопасность Европы.
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