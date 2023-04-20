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Резников: Надо быстро построить многоуровневую систему ПВО/ПРО с истребителями класса НАТО

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 10:13
Резников: Надо быстро построить многоуровневую систему ПВО/ПРО с истребителями класса НАТО - Фото
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Украине необходимо быстро построить многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны, в которую входили бы истребители в стиле НАТО. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

"Нашей первоочередной задачей является быстрое построение многоуровневой системы ПВО/ПРО", – написал Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что получение Украиной систем Patriots, IRIS-T, NASAMS и истребителей МиГ-29 – самые недавние, но не последние шаги на пути к этой цели.

"Учитывая варварскую тактику Кремля, нам нужны истребители в стиле НАТО. Мы много раз слышали "нет, это невозможно". Но я своими глазами видел, как невозможное может стать возможным", – написал Резников.

Министр обороны заявил, что Украина никогда не забудет, как "благодаря состраданию и помощи наших друзей мы смогли сохранить свет и тепло в наших домах прошлой зимой".

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Наталія Медведєва
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