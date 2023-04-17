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ВСУ: F-16 для Украины — это ядерная безопасность Европы, а не только господство в воздухе

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 10:41
ВСУ: F-16 для Украины — это ядерная безопасность Европы, а не только господство в воздухе - Фото
Истребитель F-16 (Фото: EPA)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что истребители F-16 не только дадут Украине превосходство в воздухе, но и обеспечат ядерную безопасность Европы. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, союзники Украины должны понимать, что F-16 нужны не только для прикрытия линии фронта и усиления противовоздушной обороны, но и для защиты критической инфраструктуры. 

"Среди них – и пять объектов атомной энергетики. Как мы все знаем, россияне уже неоднократно обстреливали некоторые из них, также в непосредственной близости с этими атомными электростанциями пролетали вражеские ракеты. Таким образом, Россия может спровоцировать техногенную катастрофу, в результате которой пострадает не только Украина", — сказал Игнат.

Он подчеркнул, что партнерам необходимо постоянно напоминать о том, что Украины нуждается в F-16, которые способны сбивать крылатые ракеты, дроны-камикадзе и другие вооружения РФ. 

Читайте также: Первые самолеты от союзников. Как Украина строит воздушную коалицию

Дмитро Гриниченко
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война военная помощь f-16 воздушные силы Юрий Игнат
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