Резников уверен: отсутствие в Украине истребителей – это прагматизм Запада

Министр обороны Алексей Резников убежден, что причина, по которой современные истребители до сих пор не на вооружении украинских Воздушных сил, – это прагматизм западных союзников. Такое мнение он высказал в интервью Интерфакс-Украина.

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По его словам, предоставление западных истребителей Украине – это, во-первых, дорого.

"Исполнительные власти начинают считать, сколько стоит один самолет, сколько стоит его обслуживание, сколько стоит его вооружение и содержание. Здесь важно слово sustainability. Ведь если дать нам самолет, который завтра не будет обслужен, то он не полетит. И смысл тогда его давать?" – объяснил министр.

Кроме того, по мнению Резникова, предоставление Украине боевых самолетов может быть равно уменьшению остальной военной помощи со стороны западных союзников из-за высоких расходов.

Еще один вопрос, затронутый главой Минобороны, касался запчастей для самолетов, которых, по его словам, может не быть ни на складах, ни на производстве.

"Любой летчик знает: чтобы самолет или вертолет полетел, ему нужно серьезное обслуживание, причем серьезнее, чем танку. Ведь если танк затихнет, то можно встать и пойти. А как быть с самолетом? Поэтому партнеры очень прагматичны в принятии своих решений, они считают деньги. Это война ресурсов", – заявил Резников.

Он убежден, что западные лидеры уже не видят политических причин отказать Украине в желаемых истребителях, их больше не пугают "красные линии" и разговоры о "вероятной эскалации".

27 апреля 2023 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал Запад предоставить Украине F-16.

28 апреля посол США в Украине Бриджит Бринк не дала конкретного ответа LIGA.net о поставках истребителей F-16 в Украину, но заверила, что США дают все нужное, когда нужно.

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Мілана Головань

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