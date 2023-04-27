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Кулеба призвал друзей побороть страх из-за угроз РФ насчет F-16: Пора сделать этот шаг

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 14:35
Кулеба призвал друзей побороть страх из-за угроз РФ насчет F-16: Пора сделать этот шаг - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Поставки Украине артиллерии, танков, РСЗО и дальнобойных ракет вместо "провоцирования эскалации России" привели к усилению ее сдерживания, пришло время проверить возможный эффект от истребителей F-16. На это намекнул в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

"Типы вооружений, которые, как нам говорили, "спровоцируют эскалацию России" в случае их поставок в Украину, но так и не спровоцировали:

- артиллерия;
- РСЗО;
- ПВО;
- танки;
- ракеты дальнего действия", – написал министр.

"F-16 тоже не спровоцируют. Передача Украине F-16 будет, скорее, сдерживать Россию, чем "провоцировать" ее. Пора сделать этот шаг", – подчеркнул он.

Фото – скриншот
  • 6 апреля 2023 года начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов рассказал, что подготовку украинских пилотов на F-16 можно значительно сократить по сравнению со стандартными программами.
  • 24 апреля Кулеба заявил, что нет никаких адекватных аргументов, почему Украина до сих пор не может получить согласие Запада на поставку истребителей F-16.

Читайте также: Командующий Воздушными силами назвал основные причины, почему F-16 необходимы Украине

Сергій Бережний
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