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"У найкращому разі кілька місяців". ВПС США назвали терміни постачання F-16 в Україну

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 06:24
Винищувач ВПС США F-16 (Фото: Andrew Lee, USAF)

Для доставляння літаків F-16 в Україну знадобиться "у найкращому разі кілька місяців". Про це заявив міністр ВПС США Френк Кендалл, передає CNN.

Як зазначається, американське керівництво надало мало подробиць щодо плану оснащення Повітряних сил України багатоцільовими літаками після того, як президент  США Джо Байден оголосив 19 травня, що США підтримають спільні зусилля щодо навчання українських льотчиків.

Наприклад, залишаються відкритими питання, хто надасть літаки, де відбуватиметься навчання.

Як зазначається, інструктори США візьмуть участь у навчаннях разом з союзниками та партнерами.

"Є багато відкритих можливостей, включно з нашими партнерами", – сказав Кендалл.

Глава ВПС США зазначив, що мине щонайменше кілька місяців, перш ніж Україна зможе експлуатувати F-16, необхідно опрацювати низку деталей.

"Ми за жодних обставин не плануємо передавати F-16 або інші західні винищувачі у значній кількості у розпорядження ВПС України менш ніж за кілька місяців", – сказав Кендалл.

Наголошується, що це відносно короткі терміни, оскільки, за словами представника ВПС, США зазвичай потребують більш як два роки, щоб навчити нового американського льотчика роботі з цим літаком.

Навіть курс підвищення кваліфікації для пілота F-16, який на певний час перестав літати, може зайняти до п'яти місяців.

Кендалл пояснив раптову згоду адміністрації Байдена передати Україні літаки тим, що настав час розпочати підготовку українських збройних сил до майбутнього.

"Україна залишиться незалежною державою, якій буде потрібний повний набір військових можливостей для задоволення своїх потреб, і тому настав час почати думати про те, як ці збройні сили можуть виглядати та що вони міститимуть у довгостроковій перспективі", – сказав Кендалл.

  • 23 травня голова євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що тренування українських пілотів на винищувачах F-16 нібито вже розпочалися. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net спростував цю інформацію.
  • У Міноборони Данії сподіваються на створення до 1 липня "конкретного проєкту" щодо навчання ЗСУ на F-16.

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Наталія Медведєва
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війнавійськова допомогаавіаціяF-16
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