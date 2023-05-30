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Повітряні сили: Вчора опівдні Росія хотіла заскочити ППО зненацька, думала, що перезаряджаємось

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 14:02
Повітряні сили: Вчора опівдні Росія хотіла заскочити ППО зненацька, думала, що перезаряджаємось - Фото
Юрій Ігнат (Скриншот із відео)

Росія атакувала Київську область опівдні 29 травня крилатими та балістичними ракетами, намагаючись заскочити протиповітряну оборону зненацька. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За його словами, час підльоту, що балістики, що крилатих ракет був дуже малий.

"Ворог спрямував ці ракети з території Росії з (відносно. – Ред.) короткої дистанції. Малий відрізок часу (пройшов. – Ред.), тому тривога тільки пролунала і одразу через лічені хвилини було чутно вже вибухи – ППО працювала у небі", – пояснив Ігнат.

Речник також зазначив, що росіяни хотіли зненацька заскочити ППО після нічних атак, які відбувалися і дронами, і крилатими ракетами Х-101.

"Вони отак нестандартно вирішили вдарити в опівдні, думаючи, що ППО десь там перезаряджається. Ні ми готові, 24/7 несемо бойове чергування. В готовності постійній, тому й маємо такий результат. ППО вчора спрацювала на відмінно як уночі, так і опівдні", – додав полковник.

Читайте також: Ігнат: Щоб зрозуміти, чому РФ б'є по Києву, треба читати Telegram-канали пропагандистів

Олег Васьків
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війнаракетиппоЮрій Ігнат
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