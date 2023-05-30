Повітряні сили: Вчора опівдні Росія хотіла заскочити ППО зненацька, думала, що перезаряджаємось
Росія атакувала Київську область опівдні 29 травня крилатими та балістичними ракетами, намагаючись заскочити протиповітряну оборону зненацька. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, час підльоту, що балістики, що крилатих ракет був дуже малий.
"Ворог спрямував ці ракети з території Росії з (відносно. – Ред.) короткої дистанції. Малий відрізок часу (пройшов. – Ред.), тому тривога тільки пролунала і одразу через лічені хвилини було чутно вже вибухи – ППО працювала у небі", – пояснив Ігнат.
Речник також зазначив, що росіяни хотіли зненацька заскочити ППО після нічних атак, які відбувалися і дронами, і крилатими ракетами Х-101.
"Вони отак нестандартно вирішили вдарити в опівдні, думаючи, що ППО десь там перезаряджається. Ні ми готові, 24/7 несемо бойове чергування. В готовності постійній, тому й маємо такий результат. ППО вчора спрацювала на відмінно як уночі, так і опівдні", – додав полковник.
- Вночі 29 травня російські окупанти випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136.
- Вдень 29 травня Росія атакувала Київ балістичними ракетами.
- Головнокомандувач ЗСУ розповів, що ППО знищила 11 крилатих та балістичних ракет.
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