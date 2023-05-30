Ігнат: Щоб зрозуміти, чому РФ б'є по Києву, треба читати Telegram-канали пропагандистів

Спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що для того, аби розуміти, чому Росія завдає ударів по Києву, потрібно читати російські пропагандистські ресурси.

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"Щоб зрозуміти це, треба взяти волю в кулак та продивитися їхні Telegram-канали, їхні пропагандонські передачі", – сказав він.

На переконання Ігната, таким чином стане зрозуміло, "від чого біситься ворог".

За його словами, явно видно, що росіяни, завдаючи ракетних та дронових ударів по Україні, зокрема по столиці, хочуть помсти за свої невдачі.

При цьому, каже Ігнат, помста їм потрібна не тільки для помсти, але й для внутрішнього російського споживача.

"Успіхів у них немає, війська на східних напрямках, зокрема на Бахмутському, були сильно розбиті. Як бачимо, наступальні дії ворога зупинені, таким чином, їм потрібно хоч щось донести своїм людям", – пояснив він.

Загалом росіяни хочуть посіяти паніку, тим самим натиснути на Україну, щоб вона пішла на якісь поступки, але це неможливо, резюмував Ігнат.

Російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 травня, є жертви та руйнування.

Сили ППО знищили 29 із 31 "шахеда".

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