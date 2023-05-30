RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ігнат: Щоб зрозуміти, чому РФ б'є по Києву, треба читати Telegram-канали пропагандистів

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 09:44
Ігнат: Щоб зрозуміти, чому РФ б'є по Києву, треба читати Telegram-канали пропагандистів - Фото
Юрій Ігнат (Фото з відкритих джерел)

Спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що для того, аби розуміти, чому Росія завдає ударів по Києву, потрібно читати російські пропагандистські ресурси.

"Щоб зрозуміти це, треба взяти волю в кулак та продивитися їхні Telegram-канали, їхні пропагандонські передачі", – сказав він.

На переконання Ігната, таким чином стане зрозуміло, "від чого біситься ворог".

За його словами, явно видно, що росіяни, завдаючи ракетних та дронових ударів по Україні, зокрема по столиці, хочуть помсти за свої невдачі.

При цьому, каже Ігнат, помста їм потрібна не тільки для помсти, але й для внутрішнього російського споживача.

"Успіхів у них немає, війська на східних напрямках, зокрема на Бахмутському, були сильно розбиті. Як бачимо, наступальні дії ворога зупинені, таким чином, їм потрібно хоч щось донести своїм людям", – пояснив він.

Загалом росіяни хочуть посіяти паніку, тим самим натиснути на Україну, щоб вона пішла на якісь поступки, але це неможливо, резюмував Ігнат.

Читайте також: У Москві та Підмосков'ї лунають вибухи. Прилетіли якісь безпілотники — фото, відео

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакиївпропагандаЮрій Ігнат
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 