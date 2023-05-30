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Игнат: Чтобы понять, почему РФ бьет по Киеву, нужно читать Telegram-каналы пропагандистов

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 09:44
Игнат: Чтобы понять, почему РФ бьет по Киеву, нужно читать Telegram-каналы пропагандистов - Фото
Юрий Игнат (Фото из открытых источников)

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что для того, чтобы понимать, почему Россия наносит удары по Киеву, нужно читать российские пропагандистские ресурсы.

"Чтобы понять это, нужно взять волю в кулак и просмотреть их Telegram-каналы, их пропагандонские передачи", – сказал он.

По мнению Игната, таким образом станет понятно, "почему бесится враг".

По его словам, явно видно, что россияне, нанося ракетные и дроновые удары по Украине, в частности по столице, хотят мести за свои неудачи.

При этом, говорит Игнат, месть им нужна не только ради мести, но и для внутреннего потребителя.

"Успехов у них нет, войска на восточных направлениях, в частности на Бахмутском, были сильно разбиты. Как видим, наступательные действия врага остановлены, таким образом, им нужно хоть что-нибудь донести своим людям", – пояснил он.

В общем, россияне хотят посеять панику, тем самым надавить на Украину, чтобы она пошла на какие-то уступки, но это невозможно, резюмировал Игнат.

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Милана Головань
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войнакиевпропагандаЮрий Игнат
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