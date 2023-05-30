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Игнат: Вчера в полдень Россия хотела застать ПВО врасплох, думала, что перезаряжаемся

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 14:02
Игнат: Вчера в полдень Россия хотела застать ПВО врасплох, думала, что перезаряжаемся - Фото
Юрий Игнат (Скриншот с видео)

Россия атаковала Киевскую область в полдень 29 мая крылатыми и баллистическими, пытаясь застать противовоздушную оборону врасплох. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По его словам, время подлета, что баллистики, что крылатых ракет было очень малым.

"Враг направил эти ракеты с территории России с (относительно. – Ред.) короткой дистанции. Малый отрезок времени (прошел. – Ред.), поэтому тревога только прозвучала и сразу через считанные минуты были слышны уже взрывы – ПВО работала в небе", – пояснил Игнат.

Спикер также отметил, что россияне хотели неожиданно застать ПВО после ночных атак, которые происходили и дронами, и крылатыми ракетами Х-101.

"Они так нестандартно решили ударить в полдень, думая, что ПВО где-то там перезаряжается. Нет мы готовы, 24/7 несем боевое дежурство. В готовности постоянной, потому и имеем такой результат. ПВО вчера сработала на отлично как ночью, так и в полдень", – добавил полковник.

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Олег Васькив
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войнапворакетыЮрий Игнат
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