В Воздушных силах опровергли новую ложь Шойгу: Patriot цел, сбил все "Искандеры"

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net опроверг заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о "поражении" зенитно-ракетного комплекса Patriot "в последние дни".

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Игнат отметил, что ЗРК Patriot работал при обстреле со стороны России 29 мая.

По его словам, об этом свидетельствует уничтожение всех целей типа "Искандер", летевших по баллистике.

На уточняющий вопрос цел ли ЗРК Patriot, спикер Воздушных сил ответил: "Конечно, цел. Уничтожили ведь все ракеты".

Игнат также отметил, что дневная российская атака была внезапной и неожиданной.

"Но наши силы ПВО перезаряжаются, сразу в готовности, потому что враг коварен и может нанести удар в любой момент", – добавил он.

Ночью 29 мая российские оккупанты выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136.

Днем 29 мая Россия атаковала Киев баллистическими ракетами.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что ПВО уничтожила 11 крылатых и баллистических ракет.

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