Зеленський приїхав до Молдови говорити про коаліцію "Петріотів" – відео

Президент Володимир Зеленський перебуває у Молдові з не анонсованим візитом. За словами глави держави, на зустрічах саміту Європейського політичного співтовариства йтиметься про коаліцію протиповітряної оборони з американськими системами Patriot.

"Сьогодні працюємо у Молдові", – написав президент, уточнивши, що у нього заплановано "багато двосторонніх зустрічей".

"Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію "Петріотів", – зазначив він.

Йдеться про зенітно-ракетні комплекси MIM-104 Patriot: чим вони особливі і як допоможуть у війні з Росією.

Ще на порядку денному бесіди про вступ України до Євросоюзу, НАТО, а також "формула миру", яку просуває офіційний Київ.

Президент уже зустрівся із колегою Майєю Санду.

Саміт проходить у замку Mimi у селі Бульбоака Новоаненського району, що за 35 км від Кишинева.

У зборах візьмуть участь близько 50 президентів, прем'єрів та топчиновників, пише видання Newsmaker.

We join forces today at @EPCMoldova to discuss peace & security, energy resilience, climate action, & connectivity in Europe. embraces this opportunity to strengthen the continent's security, stability, & prosperity. Let's shape a better connected and safer #Europe for all.