Зеленський приїхав до Молдови говорити про коаліцію "Петріотів" – відео
Президент Володимир Зеленський перебуває у Молдові з не анонсованим візитом. За словами глави держави, на зустрічах саміту Європейського політичного співтовариства йтиметься про коаліцію протиповітряної оборони з американськими системами Patriot.
"Сьогодні працюємо у Молдові", – написав президент, уточнивши, що у нього заплановано "багато двосторонніх зустрічей".
"Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію "Петріотів", – зазначив він.
Йдеться про зенітно-ракетні комплекси MIM-104 Patriot: чим вони особливі і як допоможуть у війні з Росією.
Ще на порядку денному бесіди про вступ України до Євросоюзу, НАТО, а також "формула миру", яку просуває офіційний Київ.
Президент уже зустрівся із колегою Майєю Санду.
Саміт проходить у замку Mimi у селі Бульбоака Новоаненського району, що за 35 км від Кишинева.
У зборах візьмуть участь близько 50 президентів, прем'єрів та топчиновників, пише видання Newsmaker.
We join forces today at @EPCMoldova to discuss peace & security, energy resilience, climate action, & connectivity in Europe. embraces this opportunity to strengthen the continent's security, stability, & prosperity. Let's shape a better connected and safer #Europe for all. pic.twitter.com/f4TXXBOjm0— Maia Sandu (@sandumaiamd) June 1, 2023
- Останній закордонний візит Зеленського до цього відбувся 20-21 травня у Хіросиму (Японія), де він брав участь в саміті G7.
- В кінці травня 2023 року стало відомо, що у Молдові з'явиться свій Patriot, але мова не про ЗРК.
- Бундесвер охоронятиме липневий саміт НАТО у Вільнюсі ЗРК Раtriot.
- Останніми тижнями країна-терорист РФ активно засипає Київ дронами і ракетами в надії знищити або пошкодити ЗРК Patriot, який охороняє столицю і сам себе. Поки що марно.
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