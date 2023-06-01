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Зеленський приїхав до Молдови говорити про коаліцію "Петріотів" – відео

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 09:39
Зеленський приїхав до Молдови говорити про коаліцію
Володимир Зеленський та Майя Санду (фото - ЕРА)

Президент Володимир Зеленський перебуває у Молдові з не анонсованим візитом. За словами глави держави, на зустрічах саміту Європейського політичного співтовариства йтиметься про коаліцію протиповітряної оборони з американськими системами Patriot.

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"Сьогодні працюємо у Молдові", – написав президент, уточнивши, що у нього заплановано "багато двосторонніх зустрічей".

"Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію "Петріотів", – зазначив він.

Йдеться про зенітно-ракетні комплекси MIM-104 Patriot: чим вони особливі і як допоможуть у війні з Росією.

Ще на порядку денному бесіди про вступ України до Євросоюзу, НАТО, а також "формула миру", яку просуває офіційний Київ.

Президент уже зустрівся із колегою Майєю Санду.

Саміт проходить у замку Mimi у селі Бульбоака Новоаненського району, що за 35 км від Кишинева.

У зборах візьмуть участь близько 50 президентів, прем'єрів та топчиновників, пише видання Newsmaker.

Євген Пилипенко
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Володимир Зеленськийвійськова допомогавинищувачМолдоваМайя СандузркPatriot
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