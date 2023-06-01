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Зеленский уехал в Кишинев говорить о коалиции "Пэтриотов"

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 09:39
Зеленский уехал в Кишинев говорить о коалиции
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

Президент Владимир Зеленский находится в Молдове с не анонсированным визитом. По словам главы государства, на встречах саммита Европейского политического сообщества речь будет идти о "коалиции противовоздушной обороны" при помощи американских систем Patriot.

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"Сегодня работаем в Молдове", – написал президент, уточнив, что у него запланировано "много двусторонних встреч".

"Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию "Петриотов", – отметил он.

В повестке дня беседы о вступлении Украины в Евросоюз, НАТО, а также "формула мира", продвигаемая официальным Киевом.

Новость дополняется...

Євген Пилипенко
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Владимир Зеленский
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