Зеленский уехал в Кишинев говорить о коалиции "Пэтриотов"
01.06.2023, 09:39
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)
Президент Владимир Зеленский находится в Молдове с не анонсированным визитом. По словам главы государства, на встречах саммита Европейского политического сообщества речь будет идти о "коалиции противовоздушной обороны" при помощи американских систем Patriot.
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"Сегодня работаем в Молдове", – написал президент, уточнив, что у него запланировано "много двусторонних встреч".
"Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию "Петриотов", – отметил он.
В повестке дня беседы о вступлении Украины в Евросоюз, НАТО, а также "формула мира", продвигаемая официальным Киевом.
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