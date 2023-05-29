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В Молдове появится свой Patriot. Санду объявила об инициативе для нацбезопасности

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 10:47
В Молдове появится свой Patriot. Санду объявила об инициативе для нацбезопасности - Фото
Майя Санду (Фото: EPA)

Президент Молдовы Майя Санду объявила об инициативе для укрепления национальной безопасности страны — она будет называться Patriot. Об этом сообщила пресс-служба правительства Молдовы.

Санду озвучила законодательную инициативу о создании национального центра противодействия пропаганде Patriot — законопроект внесут в парламент Молдовы до конца июня. 

Учреждение будет передавать обществу правдивую информацию, чтобы "продвигать национальные интересы" и бороться с дезинформацией. 

Также Patriot будет выявлять, оценивать и бороться с фейками для "устранения рисков, связанных с гибридными угрозами и дезинформацией в отношении национальной безопасности".

  • 18 мая премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Молдова избавилась от зависимости от российского газа после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. 

Читайте также: Президент Молдовы: Сегодня мы в безопасности только благодаря Украине

Дмитрий Гриниченко
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