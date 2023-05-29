В Молдове появится свой Patriot. Санду объявила об инициативе для нацбезопасности
29.05.2023, 10:47
Майя Санду (Фото: EPA)
Президент Молдовы Майя Санду объявила об инициативе для укрепления национальной безопасности страны — она будет называться Patriot. Об этом сообщила пресс-служба правительства Молдовы.
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Санду озвучила законодательную инициативу о создании национального центра противодействия пропаганде Patriot — законопроект внесут в парламент Молдовы до конца июня.
Учреждение будет передавать обществу правдивую информацию, чтобы "продвигать национальные интересы" и бороться с дезинформацией.
Также Patriot будет выявлять, оценивать и бороться с фейками для "устранения рисков, связанных с гибридными угрозами и дезинформацией в отношении национальной безопасности".
- 14 января 2023 года после массированного российского ракетного обстрела Украины в Молдове обнаружили в районе пограничного сектора Ларга остатки ракеты. 19 января президент Молдовы Майя Санду призвала союзников усилить возможности молдавской ПВО.
- С 8 по 18 мая 2023 года в Румынии проходили учения Сил специальных операций НАТО JUST 23.
- 18 мая премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Молдова избавилась от зависимости от российского газа после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
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