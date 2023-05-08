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Силы спецопераций НАТО начали наибольшие учения в Румынии: для безопасности в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 22:14
Силы спецопераций НАТО начали наибольшие учения в Румынии: для безопасности в Черном море - Фото
Фото: Facebook Министерство национальной обороны Румынии

В Румынии начались крупнейшие учения Сил специальных операций НАТО JUST 23. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

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Учения будут проходить с 8 по 18 мая на тренировочных базах румынской армии, а также в районах городов Бабадаг, Бакэу, Констанца и других.

"Эти учения, в которые вовлечено более 500 румынских солдат и около 100 наземных, воздушных и морских технических средств, обеспечивают организационные условия для выполнения наиболее реалистичных тренировок, основанных на вымышленном сценарии, структурами тактического и оперативного уровня, участвующих в многонациональном и межинституциональном формате ", – говорится в заявлении.

Целью учений является сертификация трех объектов сил НАТО: морской группы ССО, сухопутной группы Сил спецназа и спецподразделений воздушных сил.

Кроме румынских военнослужащих будут тренироваться около 100 иностранных из стран-членов Альянса, таких как Болгария, Польша, Португалия, Испания и Соединенные Штаты Америки.

В качестве наблюдателей присоединились военные из стран-партнеров: Грузии, Иордании и Молдовы.

В Минобороны Румынии отметили, что цели этих учений направлены на "содействие региональной безопасности, особенно в районе Черного моря".

  • 2 мая 2023 г. в Польше начались учения НАТО Anakonda 23. На них подразделения из разных стран Альянса отрабатывают оборонные операции в Балтийском море.
  • 7 мая из-за провокации России была приостановлена миссия Frontex по патрулированию Черного моря, ожидают подтверждения гарантий безопасности от Румынии.

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Артем Джеріпа
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