Медведев заявил, что Румыния "хочет кусочек Украины". Бухарест ответил пропагандисту

Румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску, в отличие от многих коллег и лидеров, решил все же отреагировать на постоянные фейки Дмитрия Медведева, заместителя российского диктатора Владимира Путина в Совбезе РФ. По словам главы МИД страны в Twitter, заявления россиянина о территориальных претензиях Бухареста к Киеву – "слабенькая" пропаганда.

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Медведев, как и экс-директор ФСБ, ныне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, а также другие российские пропагандисты, неоднократно заявлял, как Польша, Румыния и другие соседние страны "мечтают" заполучить "кусочки" ее территории.

"Так слабенько и неправильно! Румыния полностью поддерживает территориальную целостность Украины и ее усилия для победы в гнусной агрессивной войне против нее со стороны России!" – написал Ауреску.

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Євген Пилипенко

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