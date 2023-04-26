Медведев заявил, что Румыния "хочет кусочек Украины". Бухарест ответил пропагандисту
Румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску, в отличие от многих коллег и лидеров, решил все же отреагировать на постоянные фейки Дмитрия Медведева, заместителя российского диктатора Владимира Путина в Совбезе РФ. По словам главы МИД страны в Twitter, заявления россиянина о территориальных претензиях Бухареста к Киеву – "слабенькая" пропаганда.
Медведев, как и экс-директор ФСБ, ныне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, а также другие российские пропагандисты, неоднократно заявлял, как Польша, Румыния и другие соседние страны "мечтают" заполучить "кусочки" ее территории.
"Так слабенько и неправильно! Румыния полностью поддерживает территориальную целостность Украины и ее усилия для победы в гнусной агрессивной войне против нее со стороны России!" – написал Ауреску.
- 10 февраля 2023 года при очередном массированной ударе РФ по Украине две российские ракеты залетели в воздушное пространство страны НАТО, заявил главком Залужный. В Бухаресте не подтвердили это, но Украина настаивала.
- В конце марта маргинальный румынский сенатор Шошоакэ захотела украинской земли: в МИД отреагировали.
- В апреле было заявлено, что Румыния купит истребители F-35 для усиления своей системы ПВО.
Читайте также: Медведев заявил, что у России"не дрогнет рука" применить ядерное оружие. ОП: У него тремор
Комментарии