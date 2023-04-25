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Медведев заявил, что у РФ "не дрогнет рука" применить ядерное оружие. ОП: У него тремор

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 13:49
Медведев заявил, что у РФ
Дмитрий Медведев (Фото: ресурс оккупантов)

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев снова начал угрожать применением ядерного оружия. Ему ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который напомнил о необходимости разоружения России. 

Выступая на одном из российских мероприятий, Медведев допустил, что РФ якобы может первой применить ядерное оружие, "если будет угроза ее существованию". 

"В современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство", — сказал Медведев.

Он также заявил, что у России "не дрогнет рука", если придется применить ядерное оружие. 

По словам Подоляка, "по старой доброй традиции" раз в месяц из Кремля выходит какой-то чиновник и начинает угрожать оружием массового поражения. 

"С надутыми щеками и заплывшими глазами и надменно так, в классическом стиле российского гопника, привыкшего стоять за спинами охраны и угрожать, заявить: "У нас есть ядерное оружие и дрожащие руки", — написал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что высказывания Медведева можно было бы игнорировать, однако на них до сих пор реагируют в Европе. 

"Тремор рук — повод для детоксикации. Спасибо за очередное напоминание человечеству о важности обеспечить международный обязательный контроль над российским ядерным арсеналом. Мир не должен забывать о необходимости демилитаризации РФ", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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