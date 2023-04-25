Медведев заявил, что у РФ "не дрогнет рука" применить ядерное оружие. ОП: У него тремор
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев снова начал угрожать применением ядерного оружия. Ему ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который напомнил о необходимости разоружения России.
"В современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство", — сказал Медведев.
Он также заявил, что у России "не дрогнет рука", если придется применить ядерное оружие.
По словам Подоляка, "по старой доброй традиции" раз в месяц из Кремля выходит какой-то чиновник и начинает угрожать оружием массового поражения.
"С надутыми щеками и заплывшими глазами и надменно так, в классическом стиле российского гопника, привыкшего стоять за спинами охраны и угрожать, заявить: "У нас есть ядерное оружие и дрожащие руки", — написал он.
Советник главы ОП подчеркнул, что высказывания Медведева можно было бы игнорировать, однако на них до сих пор реагируют в Европе.
"Тремор рук — повод для детоксикации. Спасибо за очередное напоминание человечеству о важности обеспечить международный обязательный контроль над российским ядерным арсеналом. Мир не должен забывать о необходимости демилитаризации РФ", — резюмировал он.
- В октябре Зеленский назвал окружение Путина "щенками, которые выпьют водки и угрожают ядерным оружием".
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал не разносить в СМИ и Сети заявления Медведева.
- В конце осени, комментируя высказывания Медведева, посол Украины в ООН Кислица "недоумевал", как это Россия еще не собрала Совбез, потому что – со слов упомянутого выше чиновника РФ – "воюет против Сатаны".
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