Румыния купит истребители F-35 для усиления своей системы ПВО

Румыния намерена закупить американские истребители F-35 последнего поколения для усиления своей противовоздушной обороны. Об этом говорится в заявлении Высшего совета обороны страны (CSAT).

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В Румынии, которая имеет 650-километровую границу с Украиной, находится система противоракетной обороны США и размещена постоянная боевая группа НАТО.

"Процесс модернизации ВВС будет продолжен за счет приобретения самолетов F-35 последнего поколения", – говорится в заявлении.

Как отмечается, самолеты F-35, оснащенные широким набором современных сенсоров, возможностью обмена зашифрованной информацией в режиме реального времени как с воздушными платформами, так и с наземными системами ПВО, возможностью реального управления оперативной картиной поля боя, а также с высокоточными интеллектуальными боеприпасами, позволяют достигать и поддерживать превосходство в воздухе, являющееся обязательным условием обеспечения суверенитета в национальном воздушном пространстве и, при необходимости, его обороны.

В прошлом году президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест рассматривает возможность приобретения самолетов F-35.

14 марта 2023 года сообщалось, что Румыния в сотрудничестве с США построит завод по производству пороха и боеприпасов.

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Наталія Медведєва

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