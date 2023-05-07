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Европейская патрульная миссия Frontex Black Sea приостановлена из-за провокации России

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 18:05
Европейская патрульная миссия Frontex Black Sea приостановлена из-за провокации России - Фото
Turbolet L-410 (Фото: Straz Graniczna)

Патрульные полеты миссии Frontex над Черным морем приостановлены до получения от Румынии подтверждения гарантий их безопасности. Об этом сообщает польтская RMF24.

Авиационное патрулирование самолетов в рамках миссии Frontex Black Sea временно приостановлено из-за провокационного перехвата российским истребителем Су-35 польского самолета.

Полеты приостановлены до тех пор, пока Румыния, которае отвечает за черноморскую зону патрулирования, не дала гарантии, что продолжение миссии безопасно. 

Как сообщалось, 5 мая Су-35 трижды пролетел прямо перед носом (по оценке экипажа, на расстоянии примерно пяти метров) выполнявшего патрульный полет польского Turbolet L-410. Из-за возникшей турбулентности польский самолет потерял управление и начал терять высоту, однако экипаж сумел спасти ситуацию. Соответствующие службы Польши и Румынии продолжают расследование инцидента.

7 мая в Польше заявили, что нападение российского истребителя на самолет польской пограничной охраны – сознательная провокация со стороны России.

СПРАВКА. Frontex – Общеевропейское агентство пограничной и береговой охраны для контроля внешних границ ЕС и борьбы с трансграничной преступностью. Существует при поддержке Евросоюза и стран Шенгенской зоны.
  • 26 апреля ВВС НАТО перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три российских военных самолета, которые летели с отключенными транспондерами.
Сергій Бережний
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