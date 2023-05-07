Намеренная провокация от бессилия: Варшава об атаке российского Су-35 на польский самолет

Нападение российского истребителя Су-35 на самолет польской пограничной охраны – это сознательная провокация со стороны России, заявил спикер польского правительства Петр Мюллер в эфире PolsatNews.

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Мюллер подтвердил, что 5 мая около 13:30 во время штатного патрульного полета самолета Польской пограничной службы Turbolet L-410 над Черным морем в оперативной зоне ответственности Румынии его курс на предельно близкой дистанции пересек российский истребитель Су-35. Из-за турбулентности польский самолет потерял управление, но экипажу удалось его стабилизировать.

Представитель правительства заверил, что "с экипажем польского самолета ничего не случилось".

Мюллер назвал инцидент "умышленной провокацией со стороны России" и сказал, что Россия "стремится привлечь внимание международного сообщества подобного рода провокациями".

Представитель политического движения Polska 2050 Паулина Хеннинг-Клоска отметила в том же эфире, что "провокации России становятся все более наглыми", и это "показывает бессилие России", которая не может добиться успехов в Украине и поэтому пытается самоутвердиться провокациями против членов НАТО.

26 апреля ВВС НАТО перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три российских военных самолета, которые летели с отключенными транспондерами.

Сергій Бережний

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