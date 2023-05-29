У Молдові з'явиться свій Patriot. Санду оголосила про ініціативу для національної безпеки

Президентка Молдови Мая Санду оголосила про ініціативу зміцнення національної безпеки країни — вона називатиметься Patriot. Про це повідомляє пресслужба уряду Молдови.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Санду озвучила законодавчу ініціативу створення національного центру протидії пропаганді Patriot — законопроєкт внесуть до парламенту Молдови до кінця червня.

Заклад передаватиме суспільству правдиву інформацію, щоб "просувати національні інтереси" і боротися з дезінформацією.

Також Patriot виявлятиме, оцінюватиме і боротиметься з фейками для "усунення ризиків, пов'язаних з гібридними загрозами та дезінформацією щодо національної безпеки".

14 січня 2023 року після масованого російського ракетного обстрілу України в Молдові виявили в районі прикордонного сектору Ларга залишки ракети. 19 січня президентка Молдови Мая Санду закликала союзників посилити можливості молдавської ППО.

З 8 до 18 травня 2023 року в Румунії проходили навчання Сил спеціальних операцій НАТО JUST 23.

18 травня прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Молдова позбавилася залежності від російського газу після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Читайте також: Президентка Молдови: Сьогодні ми в безпеці лише завдяки Україні

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.