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У Молдові з'явиться свій Patriot. Санду оголосила про ініціативу для національної безпеки

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29.05.2023, 10:47
У Молдові з'явиться свій Patriot. Санду оголосила про ініціативу для національної безпеки - Фото
Мая Санду (Фото: EPA)

Президентка Молдови Мая Санду оголосила про ініціативу зміцнення національної безпеки країни — вона називатиметься Patriot. Про це повідомляє пресслужба уряду Молдови.

Санду озвучила законодавчу ініціативу створення національного центру протидії пропаганді Patriot — законопроєкт внесуть до парламенту Молдови до кінця червня.

Заклад передаватиме суспільству правдиву інформацію, щоб "просувати національні інтереси" і боротися з дезінформацією.

Також Patriot виявлятиме, оцінюватиме і боротиметься з фейками для "усунення ризиків, пов'язаних з гібридними загрозами та дезінформацією щодо національної безпеки".

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Дмитро Гриниченко
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