У Молдові з'явиться свій Patriot. Санду оголосила про ініціативу для національної безпеки
29.05.2023, 10:47
Мая Санду (Фото: EPA)
Президентка Молдови Мая Санду оголосила про ініціативу зміцнення національної безпеки країни — вона називатиметься Patriot. Про це повідомляє пресслужба уряду Молдови.
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Санду озвучила законодавчу ініціативу створення національного центру протидії пропаганді Patriot — законопроєкт внесуть до парламенту Молдови до кінця червня.
Заклад передаватиме суспільству правдиву інформацію, щоб "просувати національні інтереси" і боротися з дезінформацією.
Також Patriot виявлятиме, оцінюватиме і боротиметься з фейками для "усунення ризиків, пов'язаних з гібридними загрозами та дезінформацією щодо національної безпеки".
- 14 січня 2023 року після масованого російського ракетного обстрілу України в Молдові виявили в районі прикордонного сектору Ларга залишки ракети. 19 січня президентка Молдови Мая Санду закликала союзників посилити можливості молдавської ППО.
- З 8 до 18 травня 2023 року в Румунії проходили навчання Сил спеціальних операцій НАТО JUST 23.
- 18 травня прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Молдова позбавилася залежності від російського газу після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
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