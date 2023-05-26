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Россия пытается выстроить схему обхода санкций через Евразийский экономический союз – ISW

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 08:36
Россия пытается выстроить схему обхода санкций через Евразийский экономический союз – ISW - Фото
Заседание совета ЕАЭС в Москве (Фото - EPA)

Кремль, судя по всему, пытается использовать саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве для организации схем обхода международных санкций. Такой вывод содержится в очередной сводке американского Института исследования войны (ISW). 

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Аналитики подчеркивают, что на саммите ЕАЄС российский диктатор Владимир Путин призвал страны ЕАЭС "создавать технологические союзы с третьими странами" и "увеличить число совместных предприятий, выпускающих продукцию под маркой "сделано в ЕАЭС".

Эти шаги дадут России возможность, во-первых, наладить снабжение своей промышленности "произведенными в ЕАЭС", а на самом деле импортированными в обход санкций компонентами, которые сама Россия производить не в состоянии, и, во-вторых, попытаться замаскировать российскую продукцию, находящуюся под санкциями, считают эксперты.

В сводке отмечается также, что Москва, вероятно, пытается убедить государства ЕАЭС и другие постсоветские страны помочь ей обходить санкции путем усиление их взаимодействия с Китаем, Ираном и другими странами, которые не поддерживают санкционный режим в отношении России.

  • 11 мая председатель правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не будет вводить собственные санкции против России, поскольку это "станет наказанием для собственной страны".
  • 23 мая Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае переизбрания на пост президента Турции он не будет поддерживать санкционную политику Запада в отношении России. 
Сергей Бережной
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