Россия пытается выстроить схему обхода санкций через Евразийский экономический союз – ISW

Кремль, судя по всему, пытается использовать саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве для организации схем обхода международных санкций. Такой вывод содержится в очередной сводке американского Института исследования войны (ISW).

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Аналитики подчеркивают, что на саммите ЕАЄС российский диктатор Владимир Путин призвал страны ЕАЭС "создавать технологические союзы с третьими странами" и "увеличить число совместных предприятий, выпускающих продукцию под маркой "сделано в ЕАЭС".

Эти шаги дадут России возможность, во-первых, наладить снабжение своей промышленности "произведенными в ЕАЭС", а на самом деле импортированными в обход санкций компонентами, которые сама Россия производить не в состоянии, и, во-вторых, попытаться замаскировать российскую продукцию, находящуюся под санкциями, считают эксперты.

В сводке отмечается также, что Москва, вероятно, пытается убедить государства ЕАЭС и другие постсоветские страны помочь ей обходить санкции путем усиление их взаимодействия с Китаем, Ираном и другими странами, которые не поддерживают санкционный режим в отношении России.

11 мая председатель правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не будет вводить собственные санкции против России, поскольку это "станет наказанием для собственной страны".

23 мая Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае переизбрания на пост президента Турции он не будет поддерживать санкционную политику Запада в отношении России.

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