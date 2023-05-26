Росія намагається вибудувати схему обходу санкцій через Євразійський економічний союз – ISW

Кремль, зважаючи на все, намагається використати саміт Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) у Москві для організації схем обходу міжнародних санкцій. Такий висновок міститься у черговому зведенні американського Інституту дослідження війни (ISW).

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Аналітики наголошують, що на саміті ЄАЄС російський диктатор Володимир Путін закликав країни ЄАЕС "створювати технологічні спілки з третіми країнами" та "збільшити кількість спільних підприємств, що випускають продукцію під маркою "зроблено в ЄАЕС".

Ці кроки дадуть Росії можливість, по-перше, налагодити постачання своєї промисловості "виробленими в ЄАЕС", а насправді імпортованими в обхід санкцій компонентами, які сама Росія виробляти не в змозі, і, по-друге, спробувати замаскувати російську продукцію, яка є під санкціями, вважають експерти.

У зведенні наголошується також, що Москва, ймовірно, намагається переконати держави ЄАЕС та інші пострадянські країни допомогти їй обходити санкції через посилення їхньої взаємодії з Китаєм, Іраном та іншими країнами, які не підтримують санкційний режим щодо Росії.

11 травня 2023 року голова правлячої партії Грузинська мрія Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія не вводитиме власних санкцій проти Росії, оскільки це "стане покаранням для власної країни".

23 травня Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що у разі переобрання на посаду президента Туреччини він не підтримуватиме санкційну політику Заходу щодо Росії.

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