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Росія намагається вибудувати схему обходу санкцій через Євразійський економічний союз – ISW

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 08:36
Росія намагається вибудувати схему обходу санкцій через Євразійський економічний союз – ISW - Фото
Засідання ради ЄАЕС у Москві (Фото - EPA)

Кремль, зважаючи на все, намагається використати саміт Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) у Москві для організації схем обходу міжнародних санкцій. Такий висновок міститься у черговому зведенні американського Інституту дослідження війни (ISW).

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Аналітики наголошують, що на саміті ЄАЄС російський диктатор Володимир Путін закликав країни ЄАЕС "створювати технологічні спілки з третіми країнами" та "збільшити кількість спільних підприємств, що випускають продукцію під маркою "зроблено в ЄАЕС".

Ці кроки дадуть Росії можливість, по-перше, налагодити постачання своєї промисловості "виробленими в ЄАЕС", а насправді імпортованими в обхід санкцій компонентами, які сама Росія виробляти не в змозі, і, по-друге, спробувати замаскувати російську продукцію, яка є під санкціями, вважають експерти.

У зведенні наголошується також, що Москва, ймовірно, намагається переконати держави ЄАЕС та інші пострадянські країни допомогти їй обходити санкції через посилення їхньої взаємодії з Китаєм, Іраном та іншими країнами, які не підтримують  санкційний режим щодо Росії.

  • 11 травня 2023 року голова правлячої партії Грузинська мрія Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія не вводитиме власних санкцій проти Росії, оскільки це "стане покаранням для власної країни".
  • 23 травня Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що у разі переобрання на посаду президента Туреччини він не підтримуватиме санкційну політику Заходу щодо Росії.
Сергій Бережний
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