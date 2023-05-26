Росія намагається вибудувати схему обходу санкцій через Євразійський економічний союз – ISW
Кремль, зважаючи на все, намагається використати саміт Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) у Москві для організації схем обходу міжнародних санкцій. Такий висновок міститься у черговому зведенні американського Інституту дослідження війни (ISW).
Аналітики наголошують, що на саміті ЄАЄС російський диктатор Володимир Путін закликав країни ЄАЕС "створювати технологічні спілки з третіми країнами" та "збільшити кількість спільних підприємств, що випускають продукцію під маркою "зроблено в ЄАЕС".
Ці кроки дадуть Росії можливість, по-перше, налагодити постачання своєї промисловості "виробленими в ЄАЕС", а насправді імпортованими в обхід санкцій компонентами, які сама Росія виробляти не в змозі, і, по-друге, спробувати замаскувати російську продукцію, яка є під санкціями, вважають експерти.
У зведенні наголошується також, що Москва, ймовірно, намагається переконати держави ЄАЕС та інші пострадянські країни допомогти їй обходити санкції через посилення їхньої взаємодії з Китаєм, Іраном та іншими країнами, які не підтримують санкційний режим щодо Росії.
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