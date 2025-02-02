Генсек НАТО заявил, что Европа должна готовиться к войне, чтобы ее избежать

Рютте считает, что Германия должна больше тратить на оборону, на фоне угроз со стороны России и Китая

Марк Рютте (Фото:nato.int)

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европе необходимо готовиться к войне. В интервью Bild он также выступил за то, чтобы Германия увеличила расходы на оборону.

"Говорю вам отчетливо: мы должны готовиться к войне. Это – лучший способ избежать войны", – пояснил Рютте.

Рютте одобрил призывы президента США Дональда Трампа увеличить траты на оборону НАТО до 5% ВВП. По его словам, учитывая масштабы экономими Германии и ее объемы военного производства, то стране придется увеличить свои расходы на оборону.

По словам Рютте, этот вопрос станет предметом дебатов во многих европейских странах в ближайшие месяцы. Однако на фоне угроз как со стороны России, так и "колоссального наращивания" потенциала со стороны Китая, это необходимо.

Он подчеркнул, что НАТО должен оставаться единым альянсом. И бремя расходов на оборону должно быть справедливо разделено между Европой, Канадой и США.

"Мы всегда должны быть в состоянии защитить себя от России. Поэтому призываю политиков и банки к ответу, чтобы в оборонную промышленность наконец-то стало поступать больше инвестиций. Это имеет решающее значение", – подчеркнул генсек НАТО.