Генсек НАТО заявил, что Европа должна готовиться к войне, чтобы ее избежать
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европе необходимо готовиться к войне. В интервью Bild он также выступил за то, чтобы Германия увеличила расходы на оборону.
"Говорю вам отчетливо: мы должны готовиться к войне. Это – лучший способ избежать войны", – пояснил Рютте.
Рютте одобрил призывы президента США Дональда Трампа увеличить траты на оборону НАТО до 5% ВВП. По его словам, учитывая масштабы экономими Германии и ее объемы военного производства, то стране придется увеличить свои расходы на оборону.
По словам Рютте, этот вопрос станет предметом дебатов во многих европейских странах в ближайшие месяцы. Однако на фоне угроз как со стороны России, так и "колоссального наращивания" потенциала со стороны Китая, это необходимо.
Он подчеркнул, что НАТО должен оставаться единым альянсом. И бремя расходов на оборону должно быть справедливо разделено между Европой, Канадой и США.
"Мы всегда должны быть в состоянии защитить себя от России. Поэтому призываю политиков и банки к ответу, чтобы в оборонную промышленность наконец-то стало поступать больше инвестиций. Это имеет решающее значение", – подчеркнул генсек НАТО.
- 23 января Трамп заявил, что намерен просить страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.
- 27 января FT сообщала, что Литва и Эстония пообещали поднять расходы на оборону до 5% ВВП после давления со стороны Трампа.
- В тот же день Генсек НАТО выступил за увеличение расходов на оборону и заявил, что "нужно наращивать усилия сейчас".
- 1 февраля советник Трампа Уолтц заявил, что США продолжат давить на членов НАТО в вопросе увеличения расходов на оборону.