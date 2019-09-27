Saber Junction. Десантники ВСУ воюют непривычно для врага: видео

Продолжается активная фаза многонациональных учений Saber Junction-2019, проходящих в Германии. Украинские десантники 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады входят в состав BLUFOR и на учениях действуют непривычно для "противника". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что во время активной фазы украинцы должны были удерживать одну из позиций, которую в течение дня дважды пытался прорвать противник, но даже использование бронемашин не принесло успеха штурму. Противник потерял около двух десятков военнослужащих. Десантники удержали рубежи без потерь.

В Минобороны пишут, что командир 173-й воздушно-десантной бригады армии США, общаясь с украинскими десантниками, отметил, что его подчиненным есть чему поучиться у украинцев, которые в очередной раз доказали, что получили чрезвычайно серьезную подготовку.

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