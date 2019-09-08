Riverine-2019. Как проходят украинско-румынские учения: видео

Минобороны показало украинско-румынские учения Riverine-2019 на Дунае. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Двусторонние украинско-румынские учения Riverine-2019 проводятся уже второй раз. Учения направлены на укрепление региональной безопасности и улучшение взаимодействия между флотами Украины и Румынии.

"В течение трех дней военные моряки отработали тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысили совместимость морской и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки в акватории реки Дунай", - отметили в пресс-службе.

Участники учений также осуществили тактические маневрирования, провели ряд обзорных операций, противоминные действия, поиск и спасение человека, упавшего за борт.