Riverine-2019. Как проходят украинско-румынские учения: видео

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Украинско-румынские учения Riverine-2019 проводятся уже второй раз

Минобороны показало украинско-румынские учения Riverine-2019 на Дунае. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Двусторонние украинско-румынские учения Riverine-2019 проводятся уже второй раз. Учения направлены на укрепление региональной безопасности и улучшение взаимодействия между флотами Украины и Румынии.

"В течение трех дней военные моряки отработали тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысили совместимость морской и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки в акватории реки Дунай", - отметили в пресс-службе.

Участники учений также осуществили тактические маневрирования, провели ряд обзорных операций, противоминные действия, поиск и спасение человека, упавшего за борт.

  • 4 сентября стартовали двусторонние украинско-румынские учения Riverine-2019. 
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Теги: учения, минобороны, видео, Riverine-2019
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