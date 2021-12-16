ЕС готовит полный комплект санкций на случай вторжения России – глава евродипломатии
Европейский Союз готовит полный пакет санкций против РФ на случай нового вторжения России в Украину. Об этом заявил на брифинге Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Я не могу сказать (какие конкретные санкции будут, – ред.), пока мы не достигнем соглашения. Но мы готовим полный комплект санкций", – сказал он, добавив, что ожидает консенсуса по этому вопросу.
Он также сказал, что Россия должна пойти на деэскалацию вокруг Украины и подчеркнул: страны-члены ЕС едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Любые агрессивные действия приведут к высокой политической и экономической цене", – предупредил Боррель Россию.
- 7 декабря 2021 года состоялись переговоры президентов США Байдена и России Путина на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину. Путин требовал гарантии невступления Украины в НАТО, но их не получил – США обещают жесткие санкции и другие меры в случае вторжения.
- 15 декабря президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала "беспрецедентные меры" с "серьезными последствиями" для России в случае эскалации ее агрессии против Украины.
Читайте также: Кремль передал США два документа, связанных с Украиной. Теперь ждет реакции
Комментарии