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ЕС готовит полный комплект санкций на случай вторжения России – глава евродипломатии

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 14:43
ЕС готовит полный комплект санкций на случай вторжения России – глава евродипломатии - Фото
Жозеп Боррель (скриншот видео Consilium Europa)

Европейский Союз готовит полный пакет санкций против РФ на случай нового вторжения России в Украину. Об этом заявил на брифинге Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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"Я не могу сказать (какие конкретные санкции будут, – ред.), пока мы не достигнем соглашения. Но мы готовим полный комплект санкций", – сказал он, добавив, что ожидает консенсуса по этому вопросу.

Он также сказал, что Россия должна пойти на деэскалацию вокруг Украины и подчеркнул: страны-члены ЕС едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Любые агрессивные действия приведут к высокой политической и экономической цене", – предупредил Боррель Россию.

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Марк Сировой
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ЕС санкции войска россии вторжение Жозеп Боррель
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