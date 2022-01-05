"Визит очень вовремя". Кулеба улетел с главой евродипломатии Боррелем на Донбасс: фото

Сегодня, 5 января, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель поддержал Украину визитом: он посетил Харьков и отправился на линию разграничения на Донбассе. Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Очень своевременный визит на фоне российского шантажа, эскалации и угроз. Евросоюз поддерживает Украину в противостоянии агрессии РФ. На самом деле, эта поддержка сегодня самая сильная с 2014 года", – отметил он.

По словам главы ведомства, визит Борреля – "важная часть комплексного пакета" сдерживания агрессии РФ. Он был разработан Украиной и ЕС на фоне сосредоточения российских войск около украинских границ.

Кулеба подчеркнул, что глава европейской дипломатии оказал "политический жест поддержки" – это первая часть договоренностей. Также ЕС "работает над жесткими экономическими санкциями" для сдерживания России.

Как отметил министр, совместная поездка с Боррелем по территории Украины позволит партнерам "скоординировать действия для получения результата".

В декабре 2021 года Боррель пригрозил России полным пакетом санкций в случае вторжения и добивается, чтобы ЕС был полноправным участником переговоров о безопасности в Европе.

Боррель опасался, что кроме вторжения России в Украине могут случиться другие тревожные сценарии.

В январе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.

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Яна Катасонова

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