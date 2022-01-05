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"Визит очень вовремя". Кулеба улетел с главой евродипломатии Боррелем на Донбасс: фото

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 13:05
Визит Жозепа Борреля в Украину (фото - Facebook/Дмитрий Кулеба)

Сегодня, 5 января, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель поддержал Украину визитом: он посетил Харьков и отправился на линию разграничения на Донбассе. Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Очень своевременный визит на фоне российского шантажа, эскалации и угроз. Евросоюз поддерживает Украину в противостоянии агрессии РФ. На самом деле, эта поддержка сегодня самая сильная с 2014 года", – отметил он.

По словам главы ведомства, визит Борреля – "важная часть комплексного пакета" сдерживания агрессии РФ. Он был разработан Украиной и ЕС на фоне сосредоточения российских войск около украинских границ.

Кулеба подчеркнул, что глава европейской дипломатии оказал "политический жест поддержки" – это первая часть договоренностей. Также ЕС "работает над жесткими экономическими санкциями" для сдерживания России.

Как отметил министр, совместная поездка с Боррелем по территории Украины позволит партнерам "скоординировать действия для получения результата".

Скриншот Facebook

Визит Борреля в Украину (фото – Facebook/Дмитрий Кулеба)

Визит Борреля в Украину (фото – Twitter/Матти Маасикас)

Визит Борреля в Украину (фото – Twitter/Матти Маасикас)

Визит Борреля в Украину (фото – Twitter/Матти Маасикас)

Читайте также: Боррель о создании военно-учебной миссии ЕС в Украине: Внесу предложение в ближайшее время

Яна Катасонова
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визит поддержка дмитрий кулеба партнеры союзники Жозеп Боррель
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