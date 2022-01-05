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Главный дипломат ЕС уже в Харькове. Прилетел поддержать Украину на фоне угрозы России

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 09:06
Главный дипломат ЕС уже в Харькове. Прилетел поддержать Украину на фоне угрозы России - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель прилетел в Украину, чтобы поддержать ее на фоне угрозы России. Об этом он сообщил в Twitter.

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Боррель опубликовал фото из Харькова, ближайшего в Украине международного аэропорта к линии разграничения на Донбассе. Он написал, что первым его визитом в 2022 году будет Станица Луганская и Киев.

"В связи с наращиванием войск России я здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины", – написал он.

Также Боррель заявил, что намерен поддержать последовательные усилия Украины в реформах. По его словам, они имеют ключевое значение для устойчивости страны.

Главный дипломат ЕС уже в Харькове. Прилетел поддержать Украину на фоне угрозы России

Читайте также: Боррель: Кроме вторжения России в Украине могут быть и другие тревожные сценарии

Марк Сировой
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Донбасс ЕС станица луганская вторжение Жозеп Боррель войска россии
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