Главный дипломат ЕС уже в Харькове. Прилетел поддержать Украину на фоне угрозы России
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель прилетел в Украину, чтобы поддержать ее на фоне угрозы России. Об этом он сообщил в Twitter.
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Боррель опубликовал фото из Харькова, ближайшего в Украине международного аэропорта к линии разграничения на Донбассе. Он написал, что первым его визитом в 2022 году будет Станица Луганская и Киев.
"В связи с наращиванием войск России я здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины", – написал он.
Также Боррель заявил, что намерен поддержать последовательные усилия Украины в реформах. По его словам, они имеют ключевое значение для устойчивости страны.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В январе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.
- Боррель пригрозил России полным пакетом санкций в случае вторжения и добивается, чтобы ЕС был полноправным участником переговоров о безопасности в Европе.
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