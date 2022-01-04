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Боррель о переговорах с Россией: ЕС не может быть нейтральным наблюдателем

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 16:36
Боррель о переговорах с Россией: ЕС не может быть нейтральным наблюдателем - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед визитом в Украину заявил, что ЕС не может быть "нейтральным наблюдателем" в переговорах России с США и НАТО. Он также отметил, что никто не будет без Украины принимать решения в вопросах, связанных с Украиной. Об этом он сказал в интервью польскому агентству PAP.

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По словам Борреля, нынешняя ситуация представляет собой угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона, потому ее нельзя обсуждать "без всех заинтересованных сторон за столом".

"ЕС не может быть нейтральным наблюдателем в этих переговорах, если Россия действительно хочет обсуждать архитектуру безопасности Европы", – сказал Боррель.

Говоря о требованиях РФ по поводу нерасширения НАТО на восток, глава европейской дипломатии заявил, что Украина, как и любая другая страна в мире, в праве самостоятельно выбирать свои союзы в сферах политики и безопасности.

"Без Украины никто не будет решать вопросы, связанные с Украиной", – сказал Боррель.

Он также заявил, что ЕС – ближайший партнер Украины, который твердо поддерживает территориальную целостность страны. По словам Борреля, сейчас Евросоюз сосредотачивает все усилия на том, чтобы разрядить напряжение и предотвратить ухудшение ситуации. Однако если РФ продолжит агрессию, ЕС готов "решительно реагировать", уверяет Боррель.

  • 7 декабря Байден и Путин провели встречу по защищенному каналу видеосвязи, основной темой была Украина. После этого Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток. 
  • 30 декабря Байден и Путин поговорили снова. В Белом доме заявили, что Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину. Путину предложили два подхода к развитию отношений США и России. В Кремле заявили, что масштабные санкции против России за эскалацию в Украине могут привести к разрыву отношений США и РФ.
  • Ожидается, что переговоры России с США пройдут 10 января, с НАТО – 12-го.
  • Сегодня также стало известно, что НАТО созывает внеочередное совещание на 7 января из-за российских войск вокруг Украины.

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Оксана Житнюк
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нато переговоры агрессия рф Жозеп Боррель
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