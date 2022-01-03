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Первый в 2022-ом визит высокого представителя ЕС будет в Украину – из-за агрессии России

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2022, 17:01
Первый в 2022-ом визит высокого представителя ЕС будет в Украину – из-за агрессии России - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Перый в 2022 году международный визит высокого представителя Европейского Союза Жозепа Борреля запланирован в Украину – в связи с эскалацией российских войск на украинской границе и агрессивных действий России. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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Боррель посетит Украину 4-6 января.

"Его первая зарубежная поездка в этом году подчеркивает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями", – говорится в сообщении. 

как отмечается, сначала Боррель в сопровождении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посетит восток Украины и линию соприкосновения.

После визита на Донбасс высокий представитель ЕС отправится в Киев, где встретится с украинскими властями.

  • 7 декабря Байден и Путин провели встречу по защищенному каналу видеосвязи, основной темой была Украина. После этого Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток. 
  • 30 декабря Байден и Путин поговорили снова. В Белом доме заявили, что Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину. Путину предложили два подхода к развитию отношений США и России.
  • В Кремле заявили, что масштабные санкции против России за эскалацию в Украине могут привести к разрыву отношений США и РФ.

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Наталия Медведева
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Жозеп Боррель Донбасс война
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