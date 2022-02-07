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Берлин может поставлять оружие ВСУ, закон не запрещает: экс-глава контроля вооружений ФРГ

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 12:20
Берлин может поставлять оружие ВСУ, закон не запрещает: экс-глава контроля вооружений ФРГ - Фото
Арнольд Вальраф (фото — clausewitz-gesellschaft.de)

Экс-глава Федерального ведомства по экспортному контролю (BAFA) Германии утверждает, что отказ немецкого правительства поставлять оружие Украине – политическое решение, так как законодательно такая передача вооружений для ВСУ в нынешней ситуации не запрещена. Об этом он заявил Der Spiegel.

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"Ни немецкое законодательство, ни европейское, ни международное право не запрещают экспорт оружия в данном случае", – сказал глава BAFA в 2007—2017 годах.

Он отметил, что по статье 51 устава ООН Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии: "Существует угроза, когда мировая держава окружает войсками маленькую страну с севера, востока и юга".

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Исходя из таких соображений, говорит Вальраф, Украина имеет право готовиться к возможному новому нападению России, – и сюда входит закупка оборонительных вооружений для самообороны.

Экс-глава BАFA говорит, что даже "Политические принципы экспорта боевого оружия и других вооружений" прошлого правительства ФРГ разрешают поставки вооружений Украине. Хотя этот документ содержат запрет на поставки оружия в страны, находящиеся в вооруженных конфликтах, "но и там допускаются исключения, при условии, что имеется случай самообороны по статье 51 устава ООН".

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Украинский посол Андрей Мельник недавно в вербальной ноте федеральному правительству ФРГ сослался на право страны на самооборону именно по этой статье 51, и передал список того, что ВСУ хотели бы закупить у Германии.

"Уважаемое правительство Германии! Даже бывший начальник BAFA открыто признает, что законодательство не запрещает поставки оружия в Украину для самообороны. Так что это просто отсутствие у вас политической воли", – подчеркнул он в Twitter.

Берлин может поставлять оружие ВСУ, закон не запрещает: экс-глава контроля вооружений ФРГ

Сегодня, 7 февраля, в Украине день интенсивной дипломатии: приедут главы МИД Германии, Австрии, Чехии и Словакии.

Евгений Пилипенко
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Германия геополитика оружие вооружение военная помощь Арнольд Вальраф BAFA
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