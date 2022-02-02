Треть украинцев считают оружие от союзников и учения провокацией агрессии России – опрос

Каждый третий украинец считает, что военная помощь и совместные учения со странами НАТО провоцируют агрессию России. А каждый четвертый уверен, что сдерживают вероятное вторжение. Об этом сказано в результатах совместного исследования фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центра Разумкова.

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В фонде уточнили, что этот опрос проведен на собственные средства, некоторые вопросы исследовались совместно с Детектор медиа.

Социологи спросили респондентов: "Как вы считаете, предоставление Украине вооружения и проведение совместных военных учений с США и странами-членами ЕС и НАТО сдерживают или провоцируют агрессию России против Украины?"

Скорее сдерживают – 48,3%

Скорее провоцируют – 33%

Сложно ответить – 18,7%

По регионам мнение разделилось: на западе (69%) и в центре (51%) считают, что предоставление оружия может сдержать агрессию России. На востоке и в центре полагают, что спровоцирует – 47,5% и 49% соответственно.

Исследователи поинтересовались у украинцев, кто первым начал войну на Донбассе:

Войну на Донбассе первой начала Россия – 65%

Войну первыми начали украинское правительство и олигархи – 17,2%

Сложно сказать/не согласен с вариантами ответов – 17,8%

Общенациональное исследование проводилось с 17 по 22 декабря 2021 года среди 2018 совершеннолетних по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2,3%.

На Западе поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, поскольку считают, что Украина разделяет их ценности и заслуживает поддержки, в том числе за счет военной помощи.

Воевать за Украину в случае вторжения России готовы граждане США и Дании, большинство жителей других западноевропейских стран не хотят, чтобы их армии защищали украинцев.

Более половины украинцев поддерживают создание военно-политического союза Украины, Польши и Британии.

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Яна Катасонова

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