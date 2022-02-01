Украинцы по всей стране поддерживают союз Украина-Польша-Британия – опрос

Более половины украинцев поддерживают создание военно-политического союза Украины, Польши и Британии. Такие результаты опроса опубликовала группа Рейтинг.

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В комментарии LIGA.net в группе Рейтинг сообщили, что опрос проведен по собственной инициативе соцгруппы.

Социологи спросили респондентов, как они относятся к идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании:

Поддерживают – 61%

Не поддерживают – 21%

Мне это неинтересно – 12%

Сложно ответить – 6%

В регионах больше всего поддерживают союз западные, центральные области и Киев (уровень поддержки от 65% до 76%). На юге меньше сторонников такой инициативы (51%), наименьшая поддержка на востоке страны (40%).

Среди сторонников политсил идею создания союза больше поддерживают избиратели Европейской солидарности, Свободы и партии Сила и честь.

Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера (Computer Assisted Telephone Interviewsс) с 21 по 23 января 2022 года среди 2500 совершеннолетних по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2%.

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Яна Катасонова

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