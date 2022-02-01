Украинцы по всей стране поддерживают союз Украина-Польша-Британия – опрос
Более половины украинцев поддерживают создание военно-политического союза Украины, Польши и Британии. Такие результаты опроса опубликовала группа Рейтинг.
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В комментарии LIGA.net в группе Рейтинг сообщили, что опрос проведен по собственной инициативе соцгруппы.
Социологи спросили респондентов, как они относятся к идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании:
Поддерживают – 61%
Не поддерживают – 21%
Мне это неинтересно – 12%
Сложно ответить – 6%
В регионах больше всего поддерживают союз западные, центральные области и Киев (уровень поддержки от 65% до 76%). На юге меньше сторонников такой инициативы (51%), наименьшая поддержка на востоке страны (40%).
Среди сторонников политсил идею создания союза больше поддерживают избиратели Европейской солидарности, Свободы и партии Сила и честь.
Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера (Computer Assisted Telephone Interviewsс) с 21 по 23 января 2022 года среди 2500 совершеннолетних по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2%.
- 22 января 2022 года министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон хочет новых трехсторонних связей с Варшавой и Киевом. Аналитики британского Council on Geostrategy нарисовали геополитическую карту возможного союза.
- Сегодня Зеленский заявил, что Украина создает новый формат сотрудничества с Польшей и Великобританией.
- Сегодня в Киев прибывают с визитом премьеры Великобритании Борис Джонсон и Польши Матеуш Моравецкий. Будет ли подписание декларации о новом формате – пока официально не сообщалось.
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