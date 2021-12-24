В Украине за год сильно выросла поддержка вступления в ЕС и НАТО: опрос КМИС

Большинство украинцев высказались за вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Разделение по областям показало разницу в общественном мнении: на западе и в центре европейские устремления поддерживают больше граждан, чем на юге и востоке страны. Такие данные исследования были опубликованы Киевским международным институтом социологии.

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Как сообщил LIGA.net заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, у опроса есть частный заказчик, который пожелал остаться анонимным.

Респонденты ответили на вопрос: если бы в ближайшее воскресенье проводился референдум по вступлению Украины в ЕС, как бы вы проголосовали ( в скобках данные опроса КМИС на начало июня 2021 года)?

Евросоюз:

За – 67,1% (52%); против – 21,6% (19%); не пошли на голосование – 1,9% (2,9%); сложно сказать/отказываюсь отвечать – 9,4% (не было в опросе).

НАТО:

За – 59,2% (48%); против – 28,1% (24%); не пошли на голосование – 1,3% (2,8%); сложно сказать/отказываюсь отвечать – 11,4% (не было в опросе).

Социологи узнали мнение украинцев с запада и центра, а также юга и востока Украины.

ЕС:

Запад и центр: за – 75,5%, против – 14,8%;

юг и восток: за – 53,5%, против – 32,6%.

НАТО:

Запад и центр: за – 69,5%, против – 18,5%;

юг и восток: за – 42,3%, против – 43,7%.

Опрос проведен 13-16 декабря 2021 года по телефону с использованием компьютера среди 1203 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Возможная погрешность – 1,4–3,2%.

В ноябре 2021 года за вступление в НАТО проголосовали бы 54% украинцев – наибольший показатель с 2014 года. Экономический союз с ЕС поддержали бы 58% граждан, а с Таможенным союзом – 21%.

Почти половина поляков поддерживают вступление Украины в НАТО, даже если это усилит конфронтацию РФ с Альянсом.

Социологи выяснили, как украинцы намерены реагировать на вторжение России в зависимости от их партийных предпочтений.

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Яна Катасонова

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