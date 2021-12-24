UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине за год сильно выросла поддержка вступления в ЕС и НАТО: опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 11:48
В Украине за год сильно выросла поддержка вступления в ЕС и НАТО: опрос КМИС - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Большинство украинцев высказались за вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Разделение по областям показало разницу в общественном мнении: на западе и в центре европейские устремления поддерживают больше граждан, чем на юге и востоке страны. Такие данные исследования были опубликованы Киевским международным институтом социологии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщил LIGA.net заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, у опроса есть частный заказчик, который пожелал остаться анонимным.

Респонденты ответили на вопрос: если бы в ближайшее воскресенье проводился референдум по вступлению Украины в ЕС, как бы вы проголосовали ( в скобках данные опроса КМИС на начало июня 2021 года)?

Евросоюз:

  1. За – 67,1% (52%);
  2. против – 21,6% (19%);
  3. не пошли на голосование – 1,9% (2,9%);
  4. сложно сказать/отказываюсь отвечать – 9,4% (не было в опросе).

НАТО:

  1. За – 59,2% (48%);
  2. против – 28,1% (24%);
  3. не пошли на голосование – 1,3% (2,8%);
  4. сложно сказать/отказываюсь отвечать – 11,4% (не было в опросе).

Нажмите на фото, чтобы увеличить

Социологи узнали мнение украинцев с запада и центра, а также юга и востока Украины.

ЕС:

Запад и центр: за – 75,5%, против – 14,8%;

юг и восток: за – 53,5%, против – 32,6%.

НАТО:

Запад и центр: за – 69,5%, против – 18,5%;

юг и восток: за – 42,3%, против – 43,7%.

Нажмите на фото, чтобы увеличить

Опрос проведен 13-16 декабря 2021 года по телефону с использованием компьютера среди 1203 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Возможная погрешность – 1,4–3,2%.

  • В ноябре 2021 года за вступление в НАТО проголосовали бы 54% украинцев – наибольший показатель с 2014 года. Экономический союз с ЕС поддержали бы 58% граждан, а с Таможенным союзом – 21%. 
  • Почти половина поляков поддерживают вступление Украины в НАТО, даже если это усилит конфронтацию РФ с Альянсом. 
  • Социологи выяснили, как украинцы намерены реагировать на вторжение России в зависимости от их партийных предпочтений.

Читайте также: Украинцы стали хуже относиться к России – опрос КМИС

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато евросоюз опрос кмис вступление
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 