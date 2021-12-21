54% украинцев – за вступление в НАТО. Это наибольший показатель с 2014-го – опрос Рейтинга
В ноябре 2021 года за вступление в НАТО проголосовали бы 54% украинцев – наибольший показатель с 2014 года. Экономический союз с ЕС поддержали бы 58% граждан, а с Таможенным союзом – 21%. Об этом говорится в результатах опроса Группы Рейтинг, проведенного с 6 по 15 ноября.
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Украинцев спросили, как бы они проголосовали, если бы референдум о вступлении в НАТО проходил сегодня:
→ 54% – за;
→ 28% – против.
В сравнении с мартом 2021-го количество противников вступления в НАТО не изменилось, а вот сторонников – прибавилось (+6%).
По данным Группы Рейтинг, уровень поддержки вступления в НАТО в ноябре 2021-го был наивысшим с 2012 года (52-53% также было во второй половине 2019-го).
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Также украинцам задали вопрос, какой экономический союз Украины они бы поддержали: с ЕС или с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана:
→ 58% – ЕС;
→ 21% – Таможенный союз.
В марте членство в ЕС поддержали бы 54%, а в Таможенном союзе – 20%.
По данным социологов, поддержка вступления в ЕС в Украине не опускалась ниже 50% с марта 2014 года.
Таможенный союз в Украине активнее всего поддерживали до февраля 2014-го (36-43%). С сентября 2014 года – не более 20%.
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Опрос проводился при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Всего на дому было опрошено 2400 респондентов старше 18 лет по всей стране, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2%.
- Россия предлагает западу "гарантии безопасности", в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. РФ угрожает "контругрозами" в случае отказа от ее требований.
- В НАТО ответили Кремлю, что вопрос членства в Альянсе будет решать сама Украина и 30 стран-членов НАТО. После этого МИД РФ начал торопить США с рассмотрением "гарантий".
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