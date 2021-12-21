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54% украинцев – за вступление в НАТО. Это наибольший показатель с 2014-го – опрос Рейтинга

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 18:07
54% украинцев – за вступление в НАТО. Это наибольший показатель с 2014-го – опрос Рейтинга - Фото
Танки Великобритании и НАТО (фото – EPA)

В ноябре 2021 года за вступление в НАТО проголосовали бы 54% украинцев – наибольший показатель с 2014 года. Экономический союз с ЕС поддержали бы 58% граждан, а с Таможенным союзом – 21%. Об этом говорится в результатах опроса Группы Рейтинг, проведенного с 6 по 15 ноября.

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Украинцев спросили, как бы они проголосовали, если бы референдум о вступлении в НАТО проходил сегодня:

→ 54% – за;
→ 28% – против.

В сравнении с мартом 2021-го количество противников вступления в НАТО не изменилось, а вот сторонников – прибавилось (+6%).

По данным Группы Рейтинг, уровень поддержки вступления в НАТО в ноябре 2021-го был наивысшим с 2012 года (52-53% также было во второй половине 2019-го).

Нажмите, чтобы увеличить:

54% украинцев – за вступление в НАТО. Это наибольший показатель с 2014-го – опрос Рейтинга

Также украинцам задали вопрос, какой экономический союз Украины они бы поддержали: с ЕС или с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана:

→ 58% – ЕС;
→ 21% – Таможенный союз.

В марте членство в ЕС поддержали бы 54%, а в Таможенном союзе – 20%.

По данным социологов, поддержка вступления в ЕС в Украине не опускалась ниже 50% с марта 2014 года.

Таможенный союз в Украине активнее всего поддерживали до февраля 2014-го (36-43%). С сентября 2014 года – не более 20%.

Нажмите, чтобы увеличить:

54% украинцев – за вступление в НАТО. Это наибольший показатель с 2014-го – опрос Рейтинга

Опрос проводился при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Всего на дому было опрошено 2400 респондентов старше 18 лет по всей стране, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2%.

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Оксана Житнюк
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таможенный союз рейтинг нато опрос социология
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